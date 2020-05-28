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Büyükşehir’den Hayvan Barınağı’na bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 28.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi’nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi’nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Barınak sakini sevimli dostların kafesleri yenilenirken, boya ve badana yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Kepezaltı’ndaki Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Antalya genelinde sevimli dostlarımıza 7-24 şefkat elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Barınağı’nın fiziki şartlarını düzeltmek, daha konforlu bir hizmet sunabilmek için çalışmalar yürütüyor.
Fen İşleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında Barınak binalarının dış cephesinde boya ve badana işlemleri gerçekleştirdi. Köpek barınaklarının dış kafes demirleri yenilendi. Köpeklerin kaldığı bölümlerin duvarları boyandı. Havyan kafeslerinin temizliği sırasında kullanılan gider kanalları genişletildi. İç kafes üstlerine hayvanların dış etkenlerden korunması adına üst korumalık yapıldı. Köpek kliniğini, operasyonların yapıldığı alanlar ve röntgen alanının fayans döşemeleri yenilerek hijyenik bir ortam oluşturuldu. Kedi evinde kafesleri yenilenerek dış çatı tamamıyla değiştirildi. Ekipler görevli personeller için yeni soyunma odası, tuvalet ve banyo alanları oluşturdu.

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