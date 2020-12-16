Büyükşehirden içme suyuna 440 milyon liralık dev yatırım

Denizli’nin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’nın içme suyu iletim hattı ile içme suyu arıtma tesisi inşası devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, "Projeyle Denizlimizin 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak" dedi.

Denizli’nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’nda hayata geçirilen içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın Denizli’nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, projenin Denizli İçme Suyu İsale Hattı ile Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler katıldı. Çalışanlar ile bir süre sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, 2017 yılında yapımı tamamlanan Akbaş Barajı’nın Denizli’nin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını söyledi.