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Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine destek

ANTALYA HABERLERİ  | 06.01.2021 12:19 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmaması için Alanya’da talepte bulunan ve yapılan inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 250 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmaması için Alanya’da talepte bulunan ve yapılan inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 250 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talepleri değerlendirilerek uygun bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi.

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