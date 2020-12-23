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Büyükşehirden ilçe birimlerine ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 12:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Soma ve Kırkağaç ilçelerinde incelemelerde bulunan Yıldırım, hizmet birimlerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alırken, hizmet birimlerini de ziyaret ederek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret eden Yıldırım’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün eşlik etti. İlk olarak Soma ilçesine giden Ertuğrul Yıldırım, burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu. Yıldırım’a, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever eşlik etti. Yıldırım, terminalin içini gezerek firma çalışanlarına hayırlı işler diledi, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerin depolama alanında incelemede bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Soma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Dursun Solak’ı makamında ziyaret etti. Toplu ulaşım hizmeti veren kooperatif başkanlarının da bulunduğu ziyarette Soma ulaşımı ve toplu taşıma konusundaki durum masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

İkinci durak Kırkağaç oldu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Soma ilçesindeki temaslarının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Burada Kırkağaç Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulunan Yıldırım’a, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan eşlik etti. Terminal binası içinde incelemelerde bulunan Yıldırım’ı, Tahsin Arslan yapılacak olan hizmetler hakkında bilgilendirdi. Daha sonra Koordinatörlük Binası’na geçen Yıldırım ve beraberindekiler, burada Kırkağaç’ta yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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