Büyükşehirden ilçe birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Soma ve Kırkağaç ilçelerinde incelemelerde bulunan Yıldırım, hizmet birimlerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alırken, hizmet birimlerini de ziyaret ederek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret eden Yıldırım’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün eşlik etti. İlk olarak Soma ilçesine giden Ertuğrul Yıldırım, burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu. Yıldırım’a, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever eşlik etti. Yıldırım, terminalin içini gezerek firma çalışanlarına hayırlı işler diledi, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerin depolama alanında incelemede bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Soma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Dursun Solak’ı makamında ziyaret etti. Toplu ulaşım hizmeti veren kooperatif başkanlarının da bulunduğu ziyarette Soma ulaşımı ve toplu taşıma konusundaki durum masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu.