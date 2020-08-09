YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir’den ilçelerde mezarlık temizliği

Büyükşehir’den ilçelerde mezarlık temizliği

ANTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kumluca, Alanya ve Kemer’deki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleşti.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kumluca Birimi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı. Karşıyaka mahallesinde bulunan Kumluca Şehir Mezarlığı ve Hacıveliler mahallesindeki Zeytinlik Mezarlığında yabancı otların temizliğini yapan ekipler yeşil alanların bakımını ve ağaç budama işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca namazgahlar ve mezarlar arasındaki yürüyüş yollarına da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yıkama işlemi yapıldı.
Ekipler Kemer Merkez Mezarlığı ve Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı’nda da çalışma gerçekleştirdi. Kemer Merkez Mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren ekipler Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı’nda da taş duvar yapımı, bakım ve onarım çalışması yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Batman'a 100 milyon liralık AVM ve otel yatırımı

Batman'a 100 milyon liralık AVM ve otel yatırımı

Özel Hareket Şube Müdürü Bayar’ın oğlu dünya evine girdi

Özel Hareket Şube Müdürü Bayar’ın oğlu dünya evine girdi

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:03
Yatsı
21:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Gökçe Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kepez’den üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Kepez’den üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.