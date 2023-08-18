YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’den kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Büyükşehir’den kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi

18.08.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busınes Solutıons, İdea Soft Akademi iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek.

Büyükşehir’den kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlayacak önemli faaliyetlere öncülük ediyor.

13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi kentte istihdama katkı sunmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ederken, diğer yandan da kadın girişimciler için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kadınlara İdeasoft Akademi tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busınes Solutıons, İdea Soft Akademi iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi veriyor.

4 gün, 4 oturumda 16 saat sürecek eğitim, 4 Eylül’de Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başlayacak, 11 Eylül’de sona erecek.
Kadın girişimciler için ücretsiz düzenlenen e-ticaret eğitiminde ‘E-ticaret nedir, E-ticaret türleri, Geçmişten Günümüze E-ticaret’ gibi konular yer alacak.

Eğitim programına katılmak isteyen kadın girişimciler, https://www.ideasoft.com.tr/ideaakademi-egitimleri/e-ticaretle-kazanan-kadinlar/ adresinden başvuru yapabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’nın tarihi köprüleri beton altında kaldıManisa’nın tarihi köprüleri beton altında kaldı
12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Tavşanlı’nın 8 bin yıllık geçmişine ışık tutacak kazı çalışmaları devam ediyorTavşanlı’nın 8 bin yıllık geçmişine ışık tutacak kazı çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:37
Yatsı
21:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Cuma

Karagöz eczanesi
Kocasinan
Nilgün eczanesi
Melikgazi
Güçlü eczanesi
Kocasinan
Nur eczanesi
Kocasinan
Belsin eczanesi
Melikgazi
Ceren eczanesi
Melikgazi
Zehra eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.