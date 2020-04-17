YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

Büyükşehir’den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı. 8 bin maske kurum ve ilgili meslek odaları yetkililerine verildi.
Korona virüs Salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda verilen ulusal mücadelede Büyükşehir Belediyesi, bütün birim ve imkanlarını halk sağlığı için seferber etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)’te üretilmeye başlanan cerrahi maskeler, yoğun olarak çalışmalarını sürdüren şehirdeki kurumlara ve meslek gruplarına dağıtımına başlanıldı. Büyükşehir, yaşanan zor günlerde Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’ne 2 bin, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü’ne 3 bin, Gaziantep Veteriner Hekimler Odası’na ise bin adet maske teslim etti. Öte yandan gıda üretiminde önemli bir yeri olan ekmek fırınlarında çalışanlar için 2 bin adet maske Gaziantep Fırıncılar Odası’na verildi. Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen dağıtımlarda ayrıca sosyal mesafe kuralları ve salgınla ilgili uyarılarda bulunuldu.
Gazi şehirde enfeksiyonun bulaşma riskini azaltmak adına Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı faaliyetler de tüm hızıyla devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlar ve salgına karşı uyulması gerekilen kuralların denetimi ve duyuruları ilgili birimlerce yapılıyor. GASMEK tarafından günlük 15 bin adet üretilen 3 katlı cerrahi maskeler, salgınla mücadelede yoğun çalışmalarını sürdüren belediye çalışanlarına, kamu personellerine, vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılıyor. Nefes ve öksürük yoluyla yayılan korona virüsünün bulaşma zincirinin kırılmasında önemli bir faktör olan maske, kullanım kurallarına uyulduğunda herhangi bir bilinen zararı bulunmamakta. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskelerle farkındalık oluşturarak salgının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:46
Öğle
12:35
İkindi
16:16
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.