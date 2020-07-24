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Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hizmetli personele Covid-19 salgını tedbirlerine yönelik eğitim veriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hizmetli personele Covid-19 salgını tedbirlerine yönelik eğitim veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor. Bu kapsamda Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli hizmetli personele eğitim verildi. Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitimler veriliyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, korona virüs hastalığı ve belirtileri, salgının nasıl bulaştığı, salgından korunmak için neler yapılması gerektiği ve işyerinde alınması gereken önlemler Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli hizmetli personele anlatıldı.
Alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimde ayrıca ortam havalandırılması, işyeri ortam temizliği, kişisel hijyenin önemi ve nelerin yapılması gerekliliği, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları gibi konularda önemli bilgiler verildi.

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Kandira
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
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Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
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