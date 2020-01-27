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Büyükşehirden kan bağış kampanyası

MANİSA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi işbirliği ile kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenledi.

Büyükşehirden kan bağış kampanyası

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi işbirliği ile kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında oluşturulan kan bağış standın gerçekleştirilen kampanyaya Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli daire başkanları ile personel büyük ilgi gösterdi.
Sosyal sorumluluk projelerini büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi işbirliği ile kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daire başkanları ile Büyükşehir Belediyesi personeli yoğun ilgi gösterdi. Kan bağış programı hakkında açıklama yapan Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, "Büyükşehir Belediyesi Türk Kızılay’ına her zaman desteğini esirgemiyor. Çok büyük destek veriyor. Başta araç desteğinde olduğu gibi kurumlarını da bize açıyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kan bağışının artması lazım. 50 kilonun üzerinde olan erkeklerde 65 yaşına kadar senede 4 defa, kadınlarda 60 yaşına kadar senede 3 defa kan bağışında bulunabilir" dedi.
Kan bağış kampanyasıyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, "Kızılay’ın kış aylarında kan stoklarında ciddi bir eksiliş oluyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir program yapmak istedik. 4-5 bölgemizde kan bağışında bulunabiliriz diye düşündük. Bu noktada bu hafta 4 bölgemizde start verdik. Daire Başkanlarımız, personellerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor. Biz de buna katkıda bulunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kan stoklarını her zaman doldurmamız gerekiyor. Biz de personelimizle birlikte bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İsmet Hocamızda bu noktada bize yardımcı oluyor. Kan bağış programlarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği kan bağış kampanyasında bağışların alınacağı yerleri de anlatan Daire Başkanı Uğur Başkal, 28 Ocak Salı günü öğleden önce Ulaşım Daire Başkanlığı’nda, öğleden sonra ise Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, 29 Ocak Çarşamba günü İtfaiye Daire Başkanlığı’nda, 30 Ocak Perşembe günü ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık şantiyesinde kan bağışlarının yapılacağını belirtti.

Büyükşehirden kan bağış kampanyası

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