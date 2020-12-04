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Büyükşehirden karantinadaki vatandaşlara destek

ANTALYA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş destek ekibi kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş destek ekibi kurdu. Ekipler, vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi kurduğu mobil ekiple korona virüs testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak dışarı çıkamayan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi ABİM Çağrı Merkezi’nin 444 94 20 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar eczane, market ve pazar alışverişleri gibi konularda yardım talebinde bulunabilecek.
Mesai saatleri içinde teslim
Telefonla talepleri alınan vatandaşların adreslerine Mobil Destek Ekipleri yönlendirilecek. Ekipler, vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştirecek. Vatandaşlar haftanın yedi günü sürecek hizmeti mesai saatleri 10.00-16.00 arasında alabilecek.
Aşevinden sıcak yemek desteği
Büyükşehir Belediyesi Aşevi de karantinada bulunan yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlar için sıcak yemek yardımı yapacak. Ayrıca, karantinada olup geçim güçlüğü geçen ihtiyaç sahibi vatandaşlara da gıda paketi desteği sağlanacak.

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