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Büyükşehir’den Kavaklıdere’de yol çalışması

MUĞLA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova Mahallelerinde zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Kavaklıdere ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kavaklıdere ilçemizde bulunan Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz grup yollarının 6 kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Yolun kalan 3 kilometrelik kısmında ise ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor”

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