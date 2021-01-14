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Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

14.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Kepez İlçesinde bulunan 17 kavşakta peyzaj düzenlemesine başlayan ekipler, Hal Kavşağı, Altınova Kavşağı ve Altınova-Turgut Özal Bulvarı kesişimde bulunan kavşakta çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent estetiğini artıran peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Kepez ilçesinde 17 kavşakta peyzaj düzenleme çalışması başlattı. Ekipler, Hal Kavşağı, Altınova Kavşağı ve Altınova-Turgut Özal Bulvarı kesişimde bulunan kavşakta çalışmaları tamamladı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşak ve refüjleri görsel güzellik katmak için kuru ağaç kabukları kullanarak geometrik bitki tasarımları, ağaçlar ve mevsimlik çiçeklerle süslüyor. Antalya’nın iklimine uygun çiçek, bitki ve ağaçlar dikilerek çağdaş ve modern bir kent profili ortaya konuluyor. Kepez ilçesinin görünümünün güçlenmesi yönünde başlatılan güzelleştirme çalışmaları ilçe genelinde bulunan tüm kavşaklarda devam edecek.

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

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