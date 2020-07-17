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Büyükşehir’den Kimya ve Petro-Kimya tesislerine sıkı denetim

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde yangın güvenliği kapsamında denetim gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde muhtemel yangınlara karşı tedbirlerini alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde yangın güvenliği kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kimya ve Petro-Kimya tesislerinde muhtemel yangınlara karşı tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren Kimya ve Petro-Kimya tesislerini yangın güvenliği konusunda denetliyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bu yıl içinde 632 endüstriyel tesis, 83 depolama tesisi denetimden geçirildi. Yapılan denetimler sonucunda, yangın tedbirlerinde eksiklik tespit edilenlerin durumu, işletme sahiplerine iletildi.
Öte yandan, AFAD’ın başkanlığında başlatılan komisyon ile Kocaeli’deki büyük endüstriyel tesisler denetleniyor. Komisyon; AFAD, Kocaeli İtfaiyesi, İl Çevre Müdürlüğü ve İŞKUR personellerinden oluşuyor. Bünyesinde Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İl Çevre Müdürlüğü personellerinin bulunduğu Patlayıcı Depoları Denetleme Komisyonu her yıl 3 defa ilimizdeki patlayıcı depolarını denetliyor. Bu yıl faaliyette olan 13 tesisin denetimleri geçtiğimiz haziran ayının sonunda gerçekleştirildi. Denetimlerde yangın söndürme tüpleri, yangın vanaları, yangın merdivenleri, algılama sistemleri ve tesis içi yolların uygunluğuna dikkat ediliyor. İtfaiye yetkilileri, iş yerlerinin açılmadan önce itfaiyeye danışmasını öneriyor. Bu kapsamda, yangın tedbirlerinin alınması, can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

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