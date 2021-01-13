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Büyükşehirden kiracılarına yüzde 50 indirim

13.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Büyükşehirden kiracılarına yüzde 50 indirim

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarının kira bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarının kira bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor. Aynı kapsamda faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerden ise kapalı oldukları süreler boyunca kira bedeli alınmaması uygulamasına devam edilecek. Kira bedelleriyle ilgili gündem 14 Ocak Perşembe günü yapılacak olan Ocak ayı meclisinde görüşülecek.
Dünya genelinde ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan ve faaliyetlerini sürdüren kiracılarının kira bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor. Aynı kapsamda faaliyetlerini tamamen durduran işletmelerden ise kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmayacak.
Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçları 19 Mart 2020 tarihinden itibaren, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımları ertelenmiş ve borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmişti. Bu kez aynı şartlarla 6 aylık erteleme yapılacak.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. Kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Faaliyetlerine devam eden kiracılarımızın da kiralarında yüzde 50 indirim yapıyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

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