Büyükşehirden kişiye özel hava ulaşımı için VIP araç

Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle bir süre önce Çardak Havalimanı’na servis hizmetini üstlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arsında kişiye özel ulaşım hizmetine başladı. Kişiye özel hizmetle vatandaşlar adreslerinden alınıp Çardak Havalimanı’na, Çardak Havalimanı’ndan ise adreslerine ulaştırılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi kişiye özel ulaşım hizmetini 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle yapıyor.

Denizli şehir merkezi-Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine standart yolcu taşımacılığının yanı sıra kişiye özel ulaşım hizmeti başlattı. VIP hizmet ile yolcular adreslerinden alınıp havaalanına, havaalanından ise adreslerine ulaştırılıyor.

24 saat önceden randevu alınması gerekiyor

Çardak Havalimanı’na ulaşımı güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin kişiye özel ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların 24 saat öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Söz konusu özel servisler hakkında bilgi almak ve rezervasyon için 0(258) 244 00 44 numaralı telefon hatlarından bilgi alınabileceği belirtildi.

Standart servisler devam ediyor

Öte yandan farklı araç tipleriyle şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket etmeye devam ettiğini bildirdi.

