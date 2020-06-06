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Büyükşehir’den kitapseverlere müjde

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi ile Merkez Kütüphanesi ek salonunu 8 Haziran Pazartesi günü törenle açılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle kapanan kütüphanelerinin kapılarını yenilerini ekleyerek açıyor. 8 Haziran Pazartesi Günü yeni normal hayata göre alınan tedbirler kapsamında Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Halk Kütüphanesi Ek Salonu Kayserililerle buluşuyor. Genelgeye uygun olarak hizmet verecek kütüphaneler haftanın beş günü 09.00- 18.00 saat aralığında açık olacak. Kütüphanelere maskesiz girilmeyecek ve giren misafirlerin önce ateşleri ölçülecek. Okuyucular kullanıma açık olan kütüphane ve salonlarda bulunan sterilazyon makinelerini kullanarak raflardan aldıkları kitapları bir dakika içerisinde sterilize edebilecekler.

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Kayseri Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:07
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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