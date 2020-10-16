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Büyükşehirden Korkuteli’de tarımsal sulamaya büyük katkı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde yüksek debili olan kaynak sularını yapılan kazılar neticesinde Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi gölet havzasına iletimini sağladı.Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal bölgelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde yüksek debili olan kaynak sularını yapılan kazılar neticesinde Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi gölet havzasına iletimini sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal bölgelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gerçekleştirdiği çalışmayla Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi gölet havzasını besleyen Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde bulunan ve yaz aylarında düşük ama kış aylarında yüksek debili olan kaynak sularının gölet havzasına iletimi sağladı.
Kaynak suyu kaybı önlendi
Ekipler, açık kanal sisteminde iş makineleriyle 2 kilometre uzunluğunda kanal açtı. Yapılan çalışma sonucunda Kozağacı, Duraliler yaylası ve Elmalı Çalpınar mahalleleri ile Mamatlar mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık beş bin dekar arazinin tarımsal sulamasına katkı sağlanacak.
Kaynak sularının gölet havzasına iletiminin sağlanmasıyla suyun daha fazla depolanması sağlanacak ve tarımsal sulama yapan Antalyalı çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı çekmesi önlenecek.

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