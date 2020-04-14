YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büyükşehir’den korona mücadelesi

Büyükşehir’den korona mücadelesi

ADANA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki ilçelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki ilçelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent merkezinde kurulan semt pazarlarında esnaf ve halka maske dağıtımı sürüyor.
Karaisalı ilçesinde dezenfekte ve zararlılara karşı ilaçlama yapan ekipler, esnafa maske dağıtımı da gerçekleştirdi.
Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Meydan Mahallesinde maske dağıttı. Maskesiz topluma açık yerlerde bulunulmasının yasaklanmasının ardından halkın virüsten korunması ve esnafa destek amaçlı maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Yüreğir Akdeniz Mahallesi ile Sarıçam Esentepe Mahallesinde kurulan semt pazarlarında hem denetim hem de maske dağıtımı yapan Büyükşehir ekipleri, halkı ve esnafı kurallara uyma konusunda uyardı. Pazar girişine konulan maske kabini ile halkın maske ihtiyacını karşılayan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak alış veriş yapması için de bilgilendirmede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Adana Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Birlik Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.