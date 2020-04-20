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Büyükşehir’den korona virüsüne ve haşerelere karşı ilaçlama

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, şehir merkezindeki belirli noktalarda haşereye karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Bursalıları korona virüse karşı koruyan projelere imza atan, vatandaşın bu konudaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, her yıl mart ayından itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği ve yaz sonuna kadar devam eden haşere ile mücadele çalışmalarını ihmal etmiyor.

Korona virüsle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, şehir merkezindeki belirli noktalarda haşereye karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Bursalıları korona virüse karşı koruyan projelere imza atan, vatandaşın bu konudaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, her yıl mart ayından itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği ve yaz sonuna kadar devam eden haşere ile mücadele çalışmalarını ihmal etmiyor. Daha temiz yaz ayları ve daha yaşanabilir bir Bursa için merkez ilçelerin yanı sıra ‘özellikle kırsal alanlarda yoğunlaşan’ ilaçlama faaliyetleri, bu sefer şehir merkezinde ağırlık kazandı. Bursa kent merkezindeki ana cadde ve sokaklar, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından börtü-böcek risklerine karşın ilaçlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı cumartesi ve pazar günleri sahaya inen belediye personeli, karasinek, sivrisinek, börtü-böcek ve kemirgenlerle mücadele çerçevesinde geniş çaplı dezenfekte uygulamasında bulundu. Daha önce sosyal yoğunluk nedeniyle sınırlı zaman diliminde yapılabilen etkinlik, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle daha etkin bir hal almış oldu. Heykel, tarihi belediye binası, Tuzpazarı, Tahtakale, Ulucami, Nalbantoğlu, Hüzmen Plaza, Kayhan ve Cumhuriyet Caddesi çevresi, yoğun ilaçlama faaliyetleri ile yaza hazırlandı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, bir yandan Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı tedbirler alırken diğer yandan börtü-böcek ve kemirgenleri de ihmal etmediklerini söyledi. Fidan, “Bursa merkezde de benzer faaliyetler sürdürülüyor fakat sosyal yoğunluk nedeniyle belli saatlerde çalışabiliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması, uçkun ve larva ile haşere ile mücadelede bize nefes oldu. Cumartesi ve Pazar günleri ekiplerimizi sahaya çıkartarak, özellikle Heykel ve civarında yoğun bir ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdik” dedi.

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