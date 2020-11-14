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Büyükşehir’den köy okullarına kitap desteği

MUĞLA HABERLERİ  | 14.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde 13 ilçedeki 88 köy okuluna Türk ve dünya edebiyatından seçme 100 temel eseri dağıtıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde 13 ilçedeki 88 köy okuluna Türk ve dünya edebiyatından seçme 100 temel eseri dağıtıyor. 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası için düzenlenen ‘Bir Kitapta Sen Yolla’ projesine bağışlanan kitaplar okullara teslim ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla ilk kitap bağışı Menteşe İlçesi Çiftlik İlkokulu’na yapıldı.
Köy okullarının çocuk kitaplıklarını zenginleştirmek ve çocukların okuma alışkanlıklarını arttırmak için yola çıktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün okuma alışkanlığının geleceğin fikri, irfanı, vicdanı hür nesilleri için can suyu olduğunu belirtti.
Başkan Gürün; “9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda Muğla genelinde ‘Bir Kitapta Sen Yolla’ etkinliği başlattık. Bizlere bağışlanan kitapları dünya ve Türk edebiyatından seçme 100 temel eser ile birlikte köy okullarımıza dağıtıyoruz. Köylerimizde okumaya istekli, geleceği pırıl pırıl çocuklarımız var. Evlatlarımızı doğru yönlendirir, onlara okuma azmini aşılarsak önlerinde hiçbir engel duramaz. Okuyarak nelerin başarabileceğine en güzel örnek kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cephede bile elinden kitap düşürmeyen Ata’mız yaklaşık 4 bin kitap okumuş, 13’de kitap kaleme almıştır. Geniş hayat vizyonu, ileriyi görebilme, aydınlık düşünceler, yenilikçi devrimler, ikna edici hitabete sahip Atatürk’ün bu özelliklere sahip olmasında okuduğu kitapların büyük katkısı vardır. Dağıttığımız eserler arasında çocuklarımız için Atatürk’ün Nutuk eseri de var. Bizlerde çocuklarımızın düşünce ufuklarının gelişmesi, kabiliyetlerinin farkına varabilmesi için onları kitap okumaya yönlendirmeliyiz” dedi.

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