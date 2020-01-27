Büyükşehir’den köylere hizmet yağmuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimde bulunan mahallelerdeki 8 bin 246 projeye destek sağladı.

Kocaeli genelinde köy ve mahalle muhtarlarına çok sayıda hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplamak için Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Başkanlık altında bulunan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile köylere hizmet verdi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 8 bin 246 projeye destek sağladı. Köylere 479 adet fırın yapıldı. Köylerin toplantı salonu, köy odası, köy konağı gibi ortak alanlarının bakım onarım ve tadilat çalışmalarına malzeme desteği verildi. Bu zamana kadar Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bin 7 sosyal tesise malzeme desteği verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü köylere 5 yılda 119 su deposu, 155 adet köy çeşmesi yaptı. Köylerdeki 530 mezarlığın çevre düzenlemesi, 45 eski köy okulu, 236 mahalle konağı, 95 muhtarlık ofisi ve 480 eğitim kurumunun bakım onarım ve tadilat çalışmasını yaptı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü kırsal bölgelerdeki çiftçilere destek verdi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne 750 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 500 adet sera naylonu desteği sağladı. 3 bin 360 toprak analizi ve çiftçilere gübreleme ile bitki besleme konularında bilgi verildi. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat mühendisleri her yıl 2 bin 500 sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahalarının kontrollerini gerçekleştirdi. Bu zamana kadar 9 bin 900 çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 Bin 100 Ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amaçları ile doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi uyguladı. Bu zamana kadar 100 çiftçiye 26 bin adet tavuk, 50 takım kümes ekipmanı ve 7 adette kümes yapıldı. 2019 yılında Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi bünyesinde hammadde ihtiyacına yönelik Ar-Ge kapsamında 30 çiftçiye yüzde 50 hibeli 43 bin sebze tohumu desteği verildi. Yapılan bu proje ile 450 dekar alan desteklenmiş, bu zamana kadar ise 100 çiftçiye 850 bin adet sebze tohumu desteği, 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli 450 adet organik ilaç desteği verildi.

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 2019 yılında Kocaeli’nde önemli bir etkinlik düzenledi ve 2. Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Sebze ve Süs Bitkileri Fuarı gerçekleştirildi. 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında 5 gün süren fuara 200 marka, 100 firma ve 10 ilden 150 bin ziyaretçi katılım sağladı. Ayrıca çiftçiler eğitim gezileri, fuar organizasyonları yapılarak modern tarım teknikleri çiftçiler ile paylaşıldı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü muhtarlık ziyaretleri ve koordinasyon toplantıları yaptı. 2019 yılında 358 koordinasyon toplantısı yaptı. 2019 yılında Muhtar Aktif Bilgi Sistemi’ne gelen 4 bin 628 adet talebe cevap verildi. Bu zamana kadar 8 bin 998 adet talep başvurusu sonuçlandı. Bu zamana kadar muhtarlık bürolarına toplamda 5 bin 800 adet plastik masa, 15 bin 700 adet plastik tabure, 16 bin 200 adet plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi.



