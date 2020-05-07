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Büyükşehirden küçükler için puzzle, büyükler için bulmaca

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye’yi etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla çocukların, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken diğer yandan evlerinde kalma zorunluluğu olan vatandaşları da unutmadı.

Türkiye’yi etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla çocukların, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bir yandan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken diğer yandan evlerinde kalma zorunluluğu olan vatandaşları da unutmadı. Evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklar için puzzle ve boyama kitabı, 65 yaş üstü vatandaşlar için de bulmaca kitabı dağıtımına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 Mayıs’ta Köyceğiz, 5 Mayıs Milas ve Fethiye’de 6 Mayıs tarihinde de Yatağan ilçesinde puzze, boyama kitabı ve bulmaca kitabı dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler 7 Mayıs Perşembe günü Menteşe ilçesinde halk pazarında, Dalaman’da ve Marmaris’te dağıtımlarını sürdürdü. Ekipler 8 Mayıs Cuma günü Bodrum, Kavaklıdere, Ula, Ortaca, Seydikemer ve Datça ilçelerinde dağıtımlarını sürdürecek.

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Muğla Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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