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Büyükşehir’den LGS ve YKS’ye uzaktan eğitim desteği

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.12.2020 13:46 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, LGS ve YKS’ye hazırlanan 8, 11, 12.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, LGS ve YKS’ye hazırlanan 8, 11, 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik ücretsiz online eğitim veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, zorlu pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerinden uzak kalmaması ve sınavlara hazırlanma da destek olmak amacıyla uzaktan eğitim veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde görev yapan uzman öğretmen kadrosu Liselere Geçiş Sistemine (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerine yönelik eğitim veriliyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11 ile 12. sınıf ve mezun öğrencilere de TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına yönelik konu anlatımları ve soru çözümlerinde uzaktan eğitim ile yardımcı olunuyor.

Ücretsiz online eğitimde kayıtlar devam ediyor
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin rehberlik alanındaki ihtiyaçlarına da rehber öğretmenleriyle çevrimiçi görüşme imkanı sağlanıyor. Üniversiteye hazırlık kurslarının yanında liseye giriş sınavlarına online eğitimler ile hazırlanmak isteyen öğrencilerin Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerine bağlantı kurarak kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

“Maske, mesafe ve hijyene dikkat”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan birinin nitelikli insan gücü olduğunu belirterek, bu kapsamda eğitimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitimin öncelikleri olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Zolan, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim verdiklerini belirtti.

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