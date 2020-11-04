YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’den Lösemililere ’Moral’ desteği

Büyükşehir’den Lösemililere ’Moral’ desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ve LÖSEV’in iş birliği kapsamında lösemi ile savaşan minik kahramanların mahallelerinde moral etkinliği yaptıklarını ve ilk durağın Lösemili minik Ayşe’nin mahallesi olduğunu söyledi. Büyükkılıç, “Çocuklarımızın gülümsediği her an hayatımıza sanki yeni bir renk katılıyor. Sizin aydınlık yüzleriniz hep gülerse, bizler mutlu oluruz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek olmak için kentte bir dizi etkinlikler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile LÖSEV’in işbirliği kapsamında, LÖSEV’in Hayatta umutlu ol sen her zaman , unutma HER ÇOCUK KAHRAMAN! #LÖSEVDEHERÇOCUKKAHRAMAN sloganları ve hashtagleri ile düzenlenen etkinlikler lösemi çocukların mahallelerine neşe kaynağı oldu. Birçok lösemili çocuğun sokağına gidilerek üstü açık otobüs, Bando Takımı ve Spor A.Ş. Etkinlik aracıyla giderek müzik eşliğinde dans gösterileri yapıp, hediyeler veriliyor. Dört gün sürecek olan etkinlik çocukların isteğine göre uzatılabilecek. Çıkılan bu güzel yolun ilk durağı ise kahraman minik Ayşe’nin oturduğu Talas ilçesi, Rüzgar Sokağı oldu. Birbirinden güzel danslar, bando takımı ve birçok etkinlik minik Ayşe’yi çok sevindirdi.
“LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK VE SEVGİ BULAŞICIDIR”
“Lösemi değil, iyilik ve sevgi bulaşıcıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lösemili çocukların yüzlerini güldürmek için yapılan etkinliklerin en büyük moral ve sevgi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de asla unutmuyoruz. Bu anlamlı etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın gülümsediği her an hayatımıza sanki yeni bir renk katılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok lösemili çocuğumuzun sokağına üstü açık otobüs, Bando Takımı ve Spor A.Ş. etkinlik aracıyla giderek dans eğitmenlerimiz müzik eşliğinde dans gösterileri yapacaklar. Ayrıca birçok hediyeler vereceğiz. Yavrularımızın verdiği mücadeleye bu yapılan etkinlikler az bile. İsteğe göre bu tarih uzayacak. Sizin aydınlık yüzleriniz hep gülerse, bizler mutlu oluruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Rektör Özkan: " AÜ’nün dünyada kompozit doku naklinde de önemli bir yeri var"
Rektör Özkan: " AÜ’nün dünyada kompozit doku naklinde de önemli bir yeri var"
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.