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Büyükşehir’den Manavgat yayla yollarına bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat kırsalındaki 25 kilometrelik Kızıldağ ve Karabucak Mahallerine bağlı Erağaç ve Topalceviz yaylaların yollarında bakım onarım ve şarampol temizliği gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yaparken diğer yandan da yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat kırsalındaki 25 kilometrelik Kızıldağ ve Karabucak Mahallerine bağlı Erağaç ve Topalceviz yaylaların yollarında bakım onarım ve şarampol temizliği gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yaparken diğer yandan da yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 25 kilometrelik Kızıldağ ve Karabucak mahallerine bağlı Erağaç ve Topalceviz yaylaların yollarında bakım onarım ve şarampol temizliği gerçekleştirdi. Ekipler program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yapılan çalışmalardan dolayı Kızıldağ Mahalle Muhtarı Mehmet Ceylan ve Kızıldağ Mahalle sakini Veli Toka, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e Antalya’nın dört bir yanına gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra kırsal hizmetleri de aksatmadan sürdürdüğü için teşekkür etti.

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