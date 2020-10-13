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Büyükşehir’den maske için rapli uyarı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 01:06 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten korunmak adına farkındalık oluşturmak için Büyükşehir, rap video klibi çekti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecine dikkat çekmek için Temizlik-Maske-Mesafe konulu rap şarkısına video klip çekti.

Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten korunmak adına farkındalık oluşturmak için Büyükşehir, rap video klibi çekti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecine dikkat çekmek için Temizlik-Maske-Mesafe konulu rap şarkısına video klip çekti. Pandemi döneminde uyulması gereken kuralları hatırlatan rap klibi hazırlanırken Beyaz Kalpler projesinden mezun olan Ahmet Selim Kurt, Virgo sözlerini yazdığı parçayı seslendirdi. Büyükşehir iç yapımı olan rap klip, korona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı.
Küçük yaşlardan itibaren rap müziğe karşı ilgisi olan Kurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın TMM söylemini kaleme alarak rap parçası yazdı. Rap parçasını Büyükşehir Belediyesi’ne gönderen Kurt, pandemi döneminde farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.
Parçanın sözlerini çok beğenen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Ahmet Selim Kurt ile klip çekme kararı aldı. İçyapım olarak yapılan ve günlerce süren klip çekimlerinde sona gelindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla yapılan ve kısa bir zaman içinde yayınlanacak olan video klip, Kocaelilere farklı bir açıdan TMM kurallarını anlatacak.
Klip çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini dile getiren Ahmet Selim Kurt Virgo, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Beyaz Kalpler aracılığıyla tanıştım. Burada da fitness antrenörlüğü eğitimi almıştım. Farkındalık yaratması için rap şarkısını yaptım. Demosunu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yolladım çok beğenildi. Klip çekimine kadar gideceğini hiç düşünmemiştim. Klibin gençlere hitap edeceğini düşünsem de genç yaşlı herkese farkındalık oluşturacağını hissediyorum” dedi.

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