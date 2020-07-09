YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Büyükşehir’den Menemen’e köprü

Büyükşehir’den Menemen’e köprü

İZMİR HABERLERİ  | 09.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy Mahallesinde İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantıyı sağlamak için İZBAN demiryolu hattı üzerine karayolu köprüsü inşa etti.

Büyükşehir’den Menemen’e köprü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy Mahallesinde İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantıyı sağlamak için İZBAN demiryolu hattı üzerine karayolu köprüsü inşa etti. Köprü, yan yolların asfaltlanması, çizgi ve işaretleme çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrekköy 98 Sokak’ta, bağlantısı İZBAN demiryolu hattındaki hemzemin geçitten sağlanan iki bölgeyi, karayolu köprüsüyle birleştirdi. Güvenli, hızlı ve sürekli ulaşımı sağlayacak köprüyü, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı inşa etti. Yaklaşım rampaları dahil 316 metre uzunluğunda olan ve yaya yolları dahil bir gidiş, bir geliş şeridi olmak üzere 10 metre genişliğinde inşa edilen köprü, 10 milyon 612 bin TL’ye mâl oldu. Proje kapsamında, yaklaşık 780 metre uzunluğunda sathi kaplama yan yollar da yapıldı.

Ulaşım kolaylaşacak
İzmir-Çanakkale Karayolu ile Seyrekköy Caddesi’ni ve ova caddelerini bağlayan köprü, Koyundere Mahallesi çiftçilerinin, tarım arazilerinin çalışanlarının ve Keresteciler Sitesi’nin kesintisiz ve güvenli ulaşımını sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Menemen Ovası’ndaki tarım arazileri arasında ulaşım da kolaylaşacak. Köprü, yan yolların asfaltlanması, çizgi ve işaretleme çalışmalarının ardından ulaşıma açılacak.

Büyükşehir’den Menemen’e köprü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

İzmir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:49
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.