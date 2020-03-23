Büyükşehir’den mezarlıklarda bahar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe mezarlıklarında bahar temizliği başlattı. Mezarlıklarda kış aylarında kuruyan ağaçları budayan ve bakımını yapan ekipler, genel çevre temizliğinin yanı sıra mezarlıkların eksiklerini de gideriyor.

Manavgat, Kemer, Korkuteli, Finike, Demre ve diğer ilçelerde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ziyaretlerini sağlıklı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması yapıyor.

Manavgat ve Korkuteli’nde kapsamlı çalışma

Manavgat İlçesi Çolaklı, Çakış ve Kadılar Mahallelerindeki mezarlıklarda çalışma gerçekleştiren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri büyüyen otlara karşı ilaçlama yaptı. Aynı zamanda mezarlara ve ağaçlara zarar veren atıklar ve uzayan otlar temizlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü Mezarlık ekibi de mezarlara zarar veren ağaçları budadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Korkuteli ekipleri ise 15 personel ile Alaeddin, Bayat, Bayatbademleri, Bozova, Büyükköy, Esenyurt, Kargın, Küçükköy ve Yazır mezarlıklarında genel çevre temizliğinin yanı sıra uzayan ve kuruyan ağaçların da budamasını yaptı. Kaş Bezirgan Mahallesi’nde de ekiplerin mezarlık temizlik çalışmaları devam ediyor.