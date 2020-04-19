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Büyükşehirden muhtarlara hijyen paketi

İZMİR HABERLERİ  | 19.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm muhtarlara hijyen paketi dağıtırken, paketlerin içinde dörder maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında muhtarlara hijyen paketi dağıtmaya başladı.

Büyükşehirden muhtarlara hijyen paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm muhtarlara hijyen paketi dağıtırken, paketlerin içinde dörder maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında muhtarlara hijyen paketi dağıtmaya başladı. Merkezde giderek yaygınlaşacak maskematik uygulamasının yanı sıra 11 merkez ilçedeki muhtarlara acil ihtiyaçlar için 770 hijyen paketi ulaştırılacağı ifade edilirken, merkez ilçelere dağıtım İzmir Büyükşehir Belediyesi İkim Değişikliği ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı Haşere Mücadele Birimi tarafından yapılıyor. Her muhtara iki tane hijyen paketi verilirken, paketlerin içinde 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor.
Büyükşehir belediyesi, maskematik kurulamayacak merkez dışındaki 19 ilçe içinse Yerel Hizmetler Şube Müdürlüklerine 5 bin hijyen paketi gönderdi. Bu paketler belediyenin görev başındaki personeline ve muhtarlara dağıtılacak. Büyükşehir belediyesi ayrıca, kriz belediyeciliği kapsamında merkez dışındaki ilçelerin koordinasyonunu sağlayan belediyeye bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin talepleri doğrultusunda merkez dışı ilçelerdeki pazarlarda dağıtılmak üzere ise 40 bin maske ulaştırdı.

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