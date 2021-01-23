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Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi ‘Tablet’

23.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile tablet dağıtımı gerçekleştirdi. Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan, tablet, bilgisayar gibi gereçleri olmayan öğrencilere tablet desteğini sürdüreceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Muğla’da büyük bir aile olduklarını, özellikle eğitimle ilgili aile fertlerinin her zaman yanında odluklarını belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer’den Bodrum’a kadar uzaktan eğitime bağlanmakta sorun yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması, aile içinde iki öğrencinin aynı anda dersine girememesi gibi nedenlerle Büyükşehir ekipleri tarafından belirlenen ailelere tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrenci velileri Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Gürün’e tablet desteği için teşekkür ederken minik öğrencilerin bu tablet sayesinde evde artık ablamla, kardeşimle kavga etmeyeceğiz cümlesi katılımcıları güldürdü.
Okullarda yüz yüze öğretmenlerle eğitimin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzaktan eğitimi yakın etmek, öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için tablet ve internet desteğine devam edeceklerini söyledi. Yarı yıl tatiline giren öğrencilere verimli, sağlıklı bir tatil dileyen Başkan Gürün fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişecek nesillerin geleceğimizin ve ülkemizin garantisi olacağını belirtti. Başkan Gürün; “Eğitim önemli. Keşke Covid olmasaydı da çocuklarımız okullarında eğitim alabilselerdi. Çünkü okul eğitimi sadece öğrenmekle ilgili değil, sosyal ilişkiler, arkadaşları ile olan ilişkiler, öğretmen-öğrenci ilişkisi, Bu örgün ve okullardaki eğitim çocuklara çok daha büyük katkı sağlıyor. Bu dönem kayıp. İnşallah biz bunu hep beraber aileler katkısı ile kısa sürede bitireceğiz. Ben bu tabletlerin hepinize önemli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.

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