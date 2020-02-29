Büyükşehir’den öğrencilere tertemiz destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilere ekonomik olarak destek olabilmek amacıyla yaz-kış haftanın 7 günü ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor. Giysi Yıkama Merkezlerinden sadece öğrenciler değil engelli ve yaşlı vatandaşlar da yararlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yurtta kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkanı bulamayan öğrencilere “Giysi Yıkama Merkezleri”nde ücretsiz giysi yıkama ve ütü hizmeti veriyor.

Kurtuluş ve Bahçelievler’de bulunan merkezler haftanın 7 günü kirli çamaşırlarını getiren öğrencilerin giysilerini yıkayarak tertemiz teslim ediyor.

Öğrencilere ekonomik destek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te öğrenim gören öğrencilerin derslerine daha fazla zaman ayırmalarına imkan vermek ve bütçelerine destek olmak amacıyla bu hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Resmi tatiller dışında yaz-kış yılın 12 ayı açık olan Giysi Yıkama Merkezlerinde, öğrenciler hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere bırakıyor.

17 bin 260 üye öğrenci

Binlerce öğrencinin giysilerini yıkattığı Kurtuluş ve Bahçelievler’deki Giysi Yıkama Merkezi’ne bugüne kadar 17 bin 260 öğrenci üye olurken, her yıl bu sayıya yenileri ekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden giysi yıkama hizmeti alabilmek için öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurt belgesi ya da kira kontratı fotokopisi ile 2 adet fotoğrafla merkezlere başvurması gerekiyor.

Bu hizmetten yararlanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu hizmetten duyduklarını memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

- Helin Ataman: “Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Çok memnunum bu uygulamadan, öğrenciler için çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Hem vakit kazanıyoruz, hem de maddi olarak çok avantajlıyız. Buraya geldiğimiz zaman gayet güler yüzle karşılıyorlar bizi. Teşekkür ediyorum.”

- Alperen Eker: “Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Cadde üzerinden geçerken tabelayı fark etmemle buradan haberdar oldum. Öğrenci evinde kalıyorum. Hem vakitten hem nakitten tasarruf etmiş oluyorum. Çamaşırlarımı veriyorum ve akşam kurumuş bir şekilde teslim alıyorum. Bu uygulamadan çok memnunum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Nilsu Ürkmez: “Merkezi bir konumda olması çok avantajlı. Yurtta kalıyorum ve yurtta çamaşır yıkama ücretli olduğu için kullanamıyorum, burada ücretsiz olarak yıkayabiliyorum. Buradaki görevliler bize çok yardımcı oluyor. Bu uygulamadan çok memnunum. Biz öğrencilere böyle bir imkan sunulduğu için teşekkür ederim.”

