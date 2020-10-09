Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim’de başlayacak. Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati, uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 12 Ekim tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi il genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması için dezenfekte çalışmaları başlattı. İlçe belediyeleri ile koordineli bir biçimde sürdürülen çalışmalarda okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar dezenfekte edildi. Okullardan gelen talepler doğrultusunda ekipler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler okulların yanı sıra öğrencilerin kullanacağı servis araçlarını da dezenfekte ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Talep gelen okullarımızda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

