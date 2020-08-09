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Büyükşehir’den Organik Hizmet

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen ürünler elde ederek, vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen ürünler elde ederek, vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor. Buna göre Doğal Ürünler Pazarı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri sabah 08.00-18.00 saatleri arasında sağlıklı beslenmek isteyenleri bekliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için organik tarıma büyük destek veriyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ndaki kimyasala maruz kalmayan ürünlerin yetişmesini ve hizmete sunulmasını sağlıyor. Doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler üretim bahçelerinin hemen yanında kurulan pazardan çarşamba, cumartesi ve pazar günleri alışveriş yapabiliyor.
Doğal Ürünler Pazarı’nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm ,acur ,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.

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Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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