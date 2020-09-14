Büyükşehirden organik tarım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı’nda üreticilere yönelik organik tarım, toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele eğitimi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi’ndeki üreticilere organik tarım, toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele başlıklarında eğitim verdi. Büyükşehir’in ziraat mühendisleri, çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda çiftçilere katılım sertifikaları verildi.

Kaş’ta da eğitimler sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta da çiftçi eğitimlerini sürdürüyor. Sütleğen Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan Arıcılık Kursu devam ederken, Kaş Teknik Meslek Lisesi’nde de ise tıbbi ve aromatik bitkiler kursu açıldı. Kurslar sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor.



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