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Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 18:15 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs’e karşı başlatılan seferberlikte yine örnek bir çalışmaya imzasını attı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs’e karşı başlatılan seferberlikte yine örnek bir çalışmaya imzasını attı. Kurumun tüm giriş ve çıkışlarında özel olarak görevlendirilen ekipler, vatandaşların hem ateşini ölçüyor, hem de dezenfekte olmalarını sağlıyor. Uygulama, kuruma gelenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, yüksek ateş belirtisi gösteren vatandaşlar ise, görevliler tarafından en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Koronavirüs, bizim aldığımız ve alacağımız tedbirlerden kesinlikle daha güçlü değildir” diyerek, salgınla mücadele noktasında her türlü detayı göz önünde bulundurduklarını söyledi.
Vatandaşların ateşi ölçülüyor
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm giriş ve çıkışlarında görev yapmaları için özel ekipler kurduklarını anlatan Başkan Sekmen; “Belediyeler, halkımızla en yakın ve iç içe olan hizmet kurumları olduğu için gün içerisinde kurumumuza binlerce vatandaşımız geliyor. Biz de özel koruma ve korunma tedbirlerimiz kapsamında Büyükşehir Belediyemize giriş yapan tüm vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, özel sıvılarla dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Arkadaşlarımız, yüksek ateş gibi hastalık belirtisi gösteren vatandaşlarımızla ilgili olarak sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçiyor ve gerekli yardımı sağlıyor. Vatandaşlarımızın ayrıca giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektan sıvılarını kullanmaları da sağlanıyor” diye konuştu.
Vatandaşlar uygulamadan çok memnun
Öte yandan çeşitli iş ve işlemlerini yürütmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gelen vatandaşlar ise, alınan söz konusu tedbirlerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Vatandaşlar, Koronavirüs salgınının bu tedbirler sayesinde etkisiz hale getirileceğine inandıklarını belirterek, bu manada hem öncülük ve hem de seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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