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Büyükşehir’den Ortaca’ya yol yatırımı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın önemli turizm noktalarından biri olan Ortaca İlçesinde özellikle yaz dönemlerinde yoğun olarak kullanılan Dikmekavak-Akıncı Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yol Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Muğla’nın önemli turizm noktalarından biri olan Ortaca İlçesinde özellikle yaz dönemlerinde yoğun olarak kullanılan Dikmekavak-Akıncı Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yol Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmaların yaklaşık 900 metrelik kısmı tamamlanırken kısa sürede yolun vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.
Muhtar Akçakaya, “Başkan Osman Gürün İsteğimize Duyarsız Kalmadı”
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Dikmekavak Muhtarı Rafet Akçakaya, mahalle sakinlerinin yol çalışmasından çok memnun olduklarını söylerken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Muhtar Akçakaya , “Akıncı-Güzelyurt ve Sarıgerme bölgelerimiz turizm bölgeleri olduğu için bu yol sıkılıkla kullanılmaktaydı. Bu yol Akıncı Mahallesi girişinden Fethiye yol kavşağına kadar 4 bin metrelik bir kısmı kapsıyor. Başkanım bizim isteklerimize duyarsız kalmadı ve burada sıcak asfalt yapımına başlandı. Bu çalışmalardan ve diğer hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri ve kendi adıma Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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