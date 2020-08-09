YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Büyükşehir’den ÖTA’larda hijyen çalışması

Büyükşehir’den ÖTA’larda hijyen çalışması

ANKARA HABERLERİ  | 09.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Başkan Yavaş’ın Başkent’te vaka sayısındaki artış üzerine yayımladığı genelge doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelere servis yapan Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Korona virüs salgınının başladığı günden bugüne kadar kent genelinde hijyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgının Başkent’te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçti.
İlçelere hizmet veren ÖTA’larda da yoğun dezenfeksiyon yapılıyor
EGO’ya ait otobüsler, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’nde ilçelere hizmet veren özel toplu taşıma araçlarına (ÖTA) da dezenfeksiyon işlemi uyguladı.
Halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Ankara’da çok yoğun önlemler aldık. Bu günden itibaren ÖTA’lar bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi’ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400’ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Şube Eczanesi
Cankaya
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Akarken Eczanesi
Mamak
Dereboyu Eczanesi
Akdere
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sokak hayvanları yeni mama kaplarına kavuştu

Sokak hayvanları yeni mama kaplarına kavuştu

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.