YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir’den, otobüslere bisiklet taşıma aparatı

Büyükşehir’den, otobüslere bisiklet taşıma aparatı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da şehir içi ulaşımda bir ilke daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da şehir içi ulaşımda bir ilke daha imza attı. Büyükşehir Belediyesine ait 25 resmi plakalı otobüse toplu ulaşıma entegre olması ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet taşıma aparatı takıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi hem çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet taşıma aparatlı otobüsleri şehir içi ulaşımında hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve toplu ulaşıma entegre olması amacıyla resmi plakalı 25 otobüse bisiklet taşıma aparatı takarak, bisiklet sürücülerine rahat ve konforlu bir ulaşım sunacak. Antalya Ulaşım AŞ. ANTOBÜS depolama merkezinde otobüslerin şaselerine aparatlar montajlandı. Montajı biten otobüsler şehir içi seferlerine başladı. Aynı anda 2 bisiklet taşıma kapasiteli aparatlar kolay kullanımıyla da vatandaşların işlerini kolaylaştıracak.
Bisiklet aparatının kullanımı da çok pratik. Aynı anda iki bisikletin taşınabildiği sistem, üzerinde bisiklet yokken otobüsün ön kısmında kapalı durumda kalabiliyor. Bisikletli bir yolcu bineceğinde ise yolcu tarafından pratik bir şekilde açılıyor. Kullanıcı, bisikleti taşıma bölgesine yerleştirdikten sonra yolculuğuna başlayabiliyor. Yolculuğun bitiminde ise bisikleti yerinden çıkararak, düzeneği kapalı konuma getirmek gerekiyor. Tüm bu işlemler çok kısa bir süre içinde, pratik bir şekilde yapılabiliyor. Aparat sisteminin nasıl işlediği, otobüslerin ön tarafında yapıştırılan bilgilendirme notlarında da görsel ve yazılı olarak yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Antalya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Itır Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Doğru Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi

Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi

Akseki'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

Akseki'de Feci Kaza: 5 Ölü, 1 Yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.