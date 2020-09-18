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Büyükşehirden, pandemi günlerinde tiyatro buluşmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin salgın döneminde zorluk yaşayan özel tiyatrolara destek olmak ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlediği ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’nda müzikli oyun ‘Biraderler Cabaret’ sahnelendi.Büyükşehir Belediyesinin, hem Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak hem de canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ Açık Hava Sahnesi’nde birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin salgın döneminde zorluk yaşayan özel tiyatrolara destek olmak ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlediği ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’nda müzikli oyun ‘Biraderler Cabaret’ sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinin, hem Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak hem de canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ Açık Hava Sahnesi’nde birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor. Proje ile salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı bu dönemde özel tiyatrolara destek verilmesi hedefleniyor.
Sağlık çalışanlarına moral
Projenin açılışında Antalya Şehir Tiyatroları’nın (AŞT) Takıntılar isimli oyunla sahne almış, ikinci gün Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen Cimri oyunu tiyatro severlerle buluşmuştu. Etkinliğin üçüncü gününde ise Biraderler Yapım’ın müzikal oyunu ‘Biraderler Cabaret’ sahnelendi.
Eğlendirdi
Müzikli kabare Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu. Arda Aydın’ın yazıp yönettiği Biraderler Cabaret, temposu ve unutulmaz şarkıların ‘cover’larıyla izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunu izledi.
‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ 21 Eylül’de Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’, 22 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun ‘Mahzuni Şerif’ ve 23 Eylül’de Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ isimli tiyatro oyunları ile devam edecek.

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