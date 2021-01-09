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Büyükşehirden park ve bahçe bakımı

09.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki park ve mesire alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla park ve mesire alanları gibi ortak kullanım alanlarındaki mobilyalar yenileniyor.Ekipler, boyama ve bakım işlemlerinin yanı sıra çim ekim ve biçimi ile ağaç bakımlarını da gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki park ve mesire alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla park ve mesire alanları gibi ortak kullanım alanlarındaki mobilyalar yenileniyor.
Ekipler, boyama ve bakım işlemlerinin yanı sıra çim ekim ve biçimi ile ağaç bakımlarını da gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pandemi koşulları kapsamında mesire alanlarında da bir takım kısıtlamalar oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak kısıtlama döneminde park ve mesire alanlarının bakımını gerçekleştiriyoruz. Millet Bahçelerimiz de dahil olmak üzere tüm sosyal donatı alanlarında yenilemelerimiz sürüyor. Alanlardaki mobilyalar başta olmak üzere çeşme gibi yapı elemanlarının da tadilatı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda çim ekim ve biçimi ile ağaç bakımları, peyzaj düzenlemeleri yapılıyor” belirtildi.

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