Büyükşehirden personeline tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların huzur ve güveni için sahada çalışan personele destek olması amacıyla başlatılan yardım kolisi dağıtımı, Büyükşehir Belediyesinin Saruhanlı personeline de ulaştı. Gönderilen destek kolilerini teslim alan personel, kendilerini unutmayan Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan destek kolileri, Büyükşehir Belediyesinin saha ekibine ulaştırılmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan 2 bin 650 personele verilmesi planlanan destek kolileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri ve MASKİ bünyesinde görev yapan personele de ulaştırıldı. Koliler, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu tarafından personele teslim edildi. Temel gıda ve temizlik malzemelerinin yer aldığı destek kolilerini teslim alan Büyükşehir personeli, bu sıkıntılı süreçte kendilerini unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e desteği için teşekkür etti.



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