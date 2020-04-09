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Büyükşehirden psikolojik danışmanlık hattı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının Türkiye’de yayılmasının ardından vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısına Muğla’da büyük ölçüde uyuldu.Muğla’da eve kapanan vatandaşlar için, salgın sonucu oluşan sorunların çözülmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmak için "Psikolojik Danışmanlık Hattı" kuruldu.

Büyükşehirden psikolojik danışmanlık hattı

Korona virüs salgının Türkiye’de yayılmasının ardından vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısına Muğla’da büyük ölçüde uyuldu.
Muğla’da eve kapanan vatandaşlar için, salgın sonucu oluşan sorunların çözülmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmak için "Psikolojik Danışmanlık Hattı" kuruldu. Psikolojik Danışmanlık Hattına ihtiyaç duyan vatandaşlar sabah saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında 0850 297 58 48 numarası üzerinden hizmet alabilecekler.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon uygulayan Muğla’da yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete alındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 09.00 ile 19.00 saatleri arasında 0850 297 58 48 numarası üzerinden Muğlalılara hizmet verecek. Hattı arayan yurttaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler. Pandemi riski sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelere, çocuklar için özel destek sağlayacak Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından; aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar sunulacak.

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