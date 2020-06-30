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Büyükşehirden Sağırspor’a destek

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sağırspor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sağırspor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Bilal Cansu, dernek binalarının yenilenmesi noktasında verdiği destekler nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Manisa Sağırspor Kulübü Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Bilal Cansu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Cansu ve dernek üyelerinin hatırlarını soran Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiğini belirterek, duvar saati hediye etti. Dernek üyeleri ile birlikte dernek binasında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem sivil toplum kuruluşlarının hem de engelli derneklerinin yanında yer alarak çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Öztozlu, daha önce olduğu gibi bundan sonrada imkanlar ölçüsünde sivil toplum kuruluşlarının yanında yer alarak onlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Dernek binalarının yenilenmesi noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin önemli destekler verdiğini belirten Manisa Sağırspor Kulübü Derneği Başkanı Bilal Cansu, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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