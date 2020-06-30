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Büyükşehir’den sağlıklı gelecek için çalışmalar

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni normal süreçte sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni normal süreçte sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarıyor. Zabıta ekipleri araçlarla gezerek parklarda ve mahallelerde yaptığı uyarıları semt pazarlarında da sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri parklarda ve semt pazarlarında araçlarla gezerek yeniden anonslar gerçekleştirdi. Sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

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İkindi
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Akşam
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Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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