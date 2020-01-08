YURTHABER
  4. Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi’ne 7 gün toplu ulaşım imkanı sağlanıyor.

Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi’ne 7 gün toplu ulaşım imkanı sağlanıyor. Antalyalılar her gün 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’e çıkarak kar keyfi yaşayabilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Saklıkent’e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma seferlerine bu yıl da devam ediyor. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi’ne vatandaşların toplu taşıma ile ulaşımını kolaylıkla sağlayacak 500 No’lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattı, seferleri sürüyor.
500 nolu hat, saat 08.30’da Antalya Otogar’dan kalkıyor ve Dokuma Park-Özdilek-Çallı-Tıp Fakültesi-Uncalı Mezarlığı-Bahtılı-Doyran ve Saklıkent Yaylası güzergahında erişim sağlıyor. Hat, saat 15.30’da Saklıkent’ten dönüyor.

Büyükşehir’den Saklıkent’e günlük ulaşım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Kepez, 100 bin metrekare parke yapacakKepez, 100 bin metrekare parke yapacak
Akseki ve Elmalı’da kapanan mahalle yolları açıldıAkseki ve Elmalı’da kapanan mahalle yolları açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Antalya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:09
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Ela Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Cerensu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu

Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı

Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.