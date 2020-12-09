Büyükşehir’den Şehir Hastanesi’ne 3 bin adet hazır paket su

Pandemi döneminde bu zamana kadar hastane ve yurtlarda kalan kovid-19 hastalarına 164 bin adet hazır paket su dağıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi’ne 3 bin adet daha hazır paket su desteğinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla KASKİ’nin son teknoloji ürünü makinalarla el değmeden paketlediği doğal kaynak suyunun da hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastaları ve KYK yurtlarında kalan hastalara dağıtımı Pandemi başlangıcından bugüne kadar sürüyor.

KASKİ tarafından hastanelere ve yurtlara bu zamana kadar 164 bin adet paket su dağıtılırken, Kayseri Şehir Hastanesi’ne bugün 3 bin adet daha hazır paket su desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, virüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında hastanede tedavi görenler ile yurtlarda karantina altına alınanlara yönelik ücretsiz paket su hizmetine devam ettiklerini ifade etti. Başkan Dr. Büyükkılıç, “Öncelikle bu hastanemizin hayata geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanemizin her zaman yanındayız. Bin 600 yataklı bizler için gurur kaynağı olan ve pandemi döneminde kıymeti daha da çok anlaşılan hastanemize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu kapsamda hastanede Kovid-19 tedavisi gören hastalara KASKİ tarafından el değmeden hazırlanan paket sulardan 3 bin adet daha destekte bulunuyoruz, sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı iletiyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi için ve virüsün bulaş riskini en aza indirmek için vatandaşlara bir kez daha maske, mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlattı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Gür ise, “Pandemi gibi zorlu bir süreçten geçerken, bu dönemde kurumumuza yaptığı desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’ye teşekkür ederiz” dedi.

