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Büyükşehir’den şehit ailelerine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaretler ederek psikolojik destek vermeye başladı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında düzenlenen ziyaretlerin ilki Mardin Nusaybin’de şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hakan Duyğal’ın ailesine oldu.Ziyarette, şehit ailelerinin güçlü yanları olumlu karakter özellikleri ve erdemlerini merkeze almak, yaşama daha iyi uyum sağlamak, yaşamın anlamı ve nihai olarak da daha fazla hayattan doyum almaya yönelmek, negatif duygusal tecrübelerle başa çıkmak, tüm zorluklara rağmen sevebilen ve üretebilen insan olmayı başarabilmek gibi konularda aile terapisi verildi.Terapiye katılan Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen, Duyğal ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün selamını ileterek, “Şehit çocukları ve aileleri hepimize emanet.

Büyükşehir’den şehit ailelerine ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında şehit ailelerini evlerinde ziyaretler ederek psikolojik destek vermeye başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehitlerimizin Emanetleri ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz” projesi kapsamında düzenlenen ziyaretlerin ilki Mardin Nusaybin’de şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hakan Duyğal’ın ailesine oldu.
Ziyarette, şehit ailelerinin güçlü yanları olumlu karakter özellikleri ve erdemlerini merkeze almak, yaşama daha iyi uyum sağlamak, yaşamın anlamı ve nihai olarak da daha fazla hayattan doyum almaya yönelmek, negatif duygusal tecrübelerle başa çıkmak, tüm zorluklara rağmen sevebilen ve üretebilen insan olmayı başarabilmek gibi konularda aile terapisi verildi.
Terapiye katılan Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuba Gökçen, Duyğal ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün selamını ileterek, “Şehit çocukları ve aileleri hepimize emanet. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi, biz de büyükşehir olarak onlara bir nevi destek olabilirsek ne mutlu bize” dedi.
Şehidin eşi Sibel Duyğal da çocuklarının özellikle büyüme çağında olduklarını ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını, bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ifade etti.

Büyükşehir’den şehit ailelerine ziyaret

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