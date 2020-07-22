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Büyükşehir’den Serbest Bölge’ye yakışır çalışma

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 140 ülkeye ihracatın gerçekleştirildiği Kayseri Serbest Bölgesi’nin girişinde yürütülen yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Şehrin çehresini güzelleştirme ve konforu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi’nin Osman Kavuncu Bulvarı girişinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Serbest Bölgeye yakışır bir şekilde giriş oluşturmak amacıyla asfaltlama çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Serbest Bölgemizde ihracat üssü olarak nitelendirdiğimiz çok değerli firmalarımız mevcut. Onlara yakışır bir şekilde giriş oluşturma amacıyla asfalt çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmamızla 4 bin ton asfalt serilmiş oluyor. Her şeyden önce yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Serbest bölgemize, Kayserimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Burada yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapılıyor. Yapılan çalışmaların yeniden buradaki işletmecilerimize, ortaklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Cenabı Allah’ın helalinden bol rızık vermesini temenni ediyorum” dedi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında yolun alt yapısı tamamen yenilendi. Orta refüj ile yol ayrımları ile birlikte konforlu hale getirilen yolda aydınlatma çalışmalarını da elektrik şirketi gerçekleştirecek.

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