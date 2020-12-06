Büyükşehirden sıcak yemek ve gıda kolisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle 14 gün evlerinde karantinaya alınan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Bizler hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Korona virüsü tehdidi taşıyan vatandaşlar karantinaya alınarak evlerinde 14 gün gözlem altında tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından karantinadaki vatandaşların gıda gibi önemli temel ihtiyaçları hazırlanan kolilerle kendilerine ulaştırılıyor.

Sıcak yemek ve gıda kolisi

Ayrıca çalışmalar kapsamında yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekleri evlerine kadar getirilen vatandaşların zahmetsizce yemek yemesi sağlanıyor. Yemek yapabilen karantina altında bulunan ailelere de erzak kolisi veriliyor. Bu doğrultuda karantina sona erene kadar destek devam edecek.