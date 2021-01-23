YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir’den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış

Büyükşehir’den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış

23.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama gününde eksi 5 derecede görev yapan emniyet mensubu polislere, bekçilere ve zabıta ekiplerine Başkan Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama gününde eksi 5 derecede görev yapan emniyet mensubu polislere, bekçilere ve zabıta ekiplerine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 21.00’dan itibaren ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu kapsamda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.
Cuma akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda eksi 5 dereceyi bulan soğuk havada görev yapan polis ekipleri ve bekçiler ile zabıta ekiplerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürpriz yaparak, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını iletip, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram etti.
Polis ekipleri, bekçiler ve zabıtalar da bu duyarlı ve anlamlı davranışından dolayı başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Emniyet mensuplarımızın her zaman yanındayız, bu dondurucu soğuk havada uygulama ve denetimlerini sürdüren polis ekiplerimize bir sürpriz yapıp, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram ettik. Hep birlikte dayanışma içerisinde ve tedbirlere, kurallara uyarak bu salgından kurtulacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nuh Naci Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Kılınç’tan ’Yüksek faiz’ çağrısı: "Ülkemizin ekonomisini yönetenlerden beklentimiz faizin düşürülmesidir"

Kılınç’tan ’Yüksek faiz’ çağrısı: "Ülkemizin ekonomisini yönetenlerden beklentimiz faizin düşürülmesidir"

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne modern sosyal tesis yapılıyor

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne modern sosyal tesis yapılıyor

Büyükşehir’den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış

Büyükşehir’den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış

Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi

Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.